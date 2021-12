Emil Ramsauer, oudste muzikant die ooit op Eurovisiesongfestival speelde, overleden op 103-jarige leeftijd

Tijdens het Eurovisiesongfestival van 2013 werd Ramsauer, toen 95, de oudste persoon die ooit op het Eurovisiesongfestival had opgetreden. Hij speelde daar samen met de Zwitserse band Takasa, één van de muziekgroepen van het Leger des Heils. Ook speelde hij mee in Takasa’s videoclip “You and me”, waarin de groep samen het land doorreist in een kleine auto. In de videoclip is Ramsauer soms achter het stuur te zien, soms al lachend achter in de auto, terwijl zijn jongere bandleden klappen, zingen en dansen.