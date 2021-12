"Onzekerheid blijft, er is nog niks beslist": onze energiespecialist Luc Pauwels na persconferentie over kernuitstap

VRT NWS-journalist Luc Pauwels, die sinds jaar en dag de energiemarkt van nabij volgt, haalt zijn schouders op als hem gevraagd wordt of er nu duidelijkheid is over de kernuitstap in 2025. "Ik hoorde premier De Croo het alleen hebben over plan A. Dat is voor alle duidelijkheid volledig stoppen met het nucleaire park en alleen gaan voor gas. Dan dacht ik: daar is de beslissing gevallen. Maar dan hoor ik minister Van der Straeten het effectief nog altijd hebben over plan B: men gaat kijken of plan A kan slagen. Als een van die gascentrales geen vergunning heeft, houdt men nog altijd de piste open van het langer openhouden van die twee jongste kernreactoren."