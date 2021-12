BEKIJK - Waalse epidemioloog met tranen in de ogen: "Vertrouwensbreuk is compleet na laatste Overlegcomité"

De epidemioloog heeft het duidelijk moeilijk met de manier waarop het Overlegcomité het advies van expertengroep GEMS in beslissingen heeft omgezet. Hij benadrukt dat de experts niet hadden geadviseerd om de cultuur- en evenementensector nu al op de slot te doen. Dat is volgens hem nefast voor het vertrouwen in het beleid, niet alleen in de getroffen sectoren zelf.