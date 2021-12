Essen vrolijkt eindejaarperiode op met hartverwarmende acties: "Meer samenhorigheid nodig"

En er is nog meer. Op 24 december zorgt de gemeente in elke wijk voor een verrassing. "Rond de middag zie je in elke dorpskern een standje. Passeer jij toevallig aan zo'n standje, dan maken we jou en iemand die je nauw aan het hart ligt gelukkig. Bovendien geven vrijwilligers een cadeautje aan toevallige passanten. Aanvaard je het cadeau, dan hangt hier een kleine opdracht aan vast waarmee je iemand anders weer gelukkig maakt", zo legt het gemeentebestuur uit.