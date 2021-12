Gedaan met gesukkel op de trap: stad Antwerpen opent nieuwe fietshelling aan Parkbrug over Leien 

Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) heeft vanmorgen de nieuwe fietshelling geopend en meteen in gebruik genomen. "Ik hou niet van half werk en dat was hier toch wel het geval, gezien er maar aan één zijde van de brug een helling was. Dat was aan de fietsers moeilijk uit te leggen. Maar het was hier geen gemakkelijke plek. Ik ben dus bijzonder blij dat het toch gelukt is."

De helling is aangelegd op een binnenplein tussen verschillende gebouwen. "Hieronder ligt ook een ondergrondse parking, dus we moesten goed kijken, waar precies de steunen van de helling moesten geplaatst worden. Het heeft dus allemaal wat tijd in beslag genomen. Wat te veel ook, als je het mij vraagt. Eigenlijk had de helling al een aantal jaar geleden klaar moeten zijn. De vertraging had te maken met het weer, corona ook, en het is hier geen gemakkelijke plek... maar goed, ze staat er nu!"