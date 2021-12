Programma was net aangekondigd, maar Filmfestival Oostende wordt opnieuw uitgesteld 

Net dit jaar lag de focus van het Filmfestival op mentale gezondheid. Peter Craeymeersch: "Onze master, Koen De Bouw, had als thema "going mental" gekozen omdat dat zeker in deze tijden zó belangrijk is. We merken het aan ons publiek. Gisteravond heb ik tot heel laat 's avonds telefoontjes gekregen. Mensen verlangen naar ontmoetingen, ze snakken ernaar. We gaan nu snel voor een alternatief, want onze sector en het publiek zit er op te wachten."