Deel van cultuursector op slot: meer dan één derde zit in financiële moeilijkheden, Vlaamse steun cruciaal

"Wij willen al werkend uit de crisis geraken. De realiteit is dat veel bedrijven nu in een alles-of-niets-situatie zitten. Veel mensen blijven investeren ook met eigen middelen, omdat ze anders alles kwijt zijn." Hij wijst er ook op dat er mensen zijn die al bijna twee jaar zonder werk zitten. "Die zitten thuis buiten hun wil om. De cijfers zijn een gemiddelde, de realiteit is altijd veel gruwelijker."



“Het klopt dat de steunmaatregelen op korte termijn nuttig waren”, zegt Leen Laconte van Overleg Kunstenorganisaties (OKO) dat de belangen behartigt van de professionele kunstensector. “We willen de beleidsmakers hier expliciet voor te bedanken. Maar de financiële gevolgen zijn ondertussen van langdurige aard. We gaan ervan uit dat het minstens 5 jaar zal duren voordat alles een beetje terug op niveau is." Volgens Laconte zitten de reserves erdoor. "De verliezen in 2021 zijn groot, de cijfers kleuren rood. Er is nu nood aan een noodfonds 2.0."