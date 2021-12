Geboortecijfer in 2021 voor het eerst sinds 2011 gestegen, met ongeveer 4 procent

Waar in het land zien we nu juist die stijgingen? In Oost-Vlaanderen is er een stijging van 5 procent, en in Antwerpen 4 procent. Daar verwacht Agentschap Opgroeien in de toekomst de sterkste groei. In West-Vlaanderen en Limburg verwacht Opgroeien een stijging van maximum 2 procent. Vlaams-Brabant ligt er wat tussen, met 3 procent. Het verschil is dus opmerkelijk groter in Antwerpen en Oost-Vlaanderen.