Zoersel spreekt gedragsregels af voor digitale gemeenteraden: "Geen alcohol meer, niet meer eten of in slaap vallen"

Volgens De Vos is onder meer alcohol een probleem. "We hebben al eens meegemaakt dat iemand met een fles wijn naast zich zat. Hoe leger die fles geraakte, hoe gekker hij begon te doen. En op de laatste gemeenteraad was iemand duidelijk boven zijn theewater, terwijl hij net bij het begin van de raad een heel discours had gehouden over het zogenaamde drugsmisbruik van jongeren in onze gemeente. Ergens moeten we toch een lijn trekken."