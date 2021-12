Meerhout zet vanaf volgend jaar gemeenschapswachten in, in samenwerking met Geel

Het is de bedoeling dat de gemeenschapswachten vooral sensibiliseren, maar ze kunnen ook GAS-boetes uitschrijven. Voor het project gaat Meerhout samenwerken met Geel. Daar zijn er al gemeenschapswachten. Meerhout zal de stad betalen om één voltijdse gemeenschapswacht extra aan te nemen.

"Daar hebben ze een hele dienst, met ook een leidinggevende voor al die gemeenschapswachten. Daar hebben wij als kleine gemeente de middelen niet voor. We vinden het dus heel fijn, dat de stad Geel met ons wil samenwerken." Vier van de Geelse gemeenschapswachten zullen voortaan afwisselend ingezet worden in Meerhout. "Als onze burgers hen zien, mogen ze hen zeker ook aanspreken om problemen te melden of informatie te vragen."