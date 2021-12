Gent gebruikt binnenkort als eerste stad in Vlaanderen zonne-energie van een privédak voor stroom in stadsgebouwen

"In ons bestuursakkoord hadden we geschreven dat we 30 procent van ons energieverbruik uit lokale productie zouden halen. Uit zonnepanelen op de daken van stadsgebouwen halen we 10 procent, maar met deze overeenkomst komt daar nog eens 36% bij. Dus bijna de helft van de stroom in onze stadsgebouwen zal dan lokaal geproduceerde zonne-energie zijn. En hoe we dat doen is uniek voor een Vlaamse lokale overheid: voor het eerst laat een stad zonnepanelen leggen op de daken van een privébedrijf. Gentenaars kunnen zelf mee investeren in het project. De oproep hiervoor zullen we volgende zomer lanceren. Zo kunnen ze mede-eigenaar worden van de zonnepanelen. Dat gebeurt via de burgercoöperatie Beauvent."