"Gosjdieël", nieuwjaarszingen in het Pajottenland, is Vlaams Cultureel Erfgoed

De traditie gaat terug op een oude christelijke gewoonte waarbij minderbedeelden rond Kerstmis en Nieuwjaar hun "Godsdeel" gingen vragen bij alle huizen in de gemeente. De armen hoopten dat het vooruitzicht op het nieuwe jaar de bemiddelde burgers in een vrijgevige bui bracht. Gaandeweg namen kinderen de traditie over.

De deelnemer aan de traditie heet een Gosjdieëler. Het is een kind in de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar. Meestal is deze traditie voorbehouden aan kinderen tussen de Eerste tot Plechtige Communie. Vaak zijn ze ook vergezeld van hun kleuterzusje of -broertje, en van een oudgediende zoals een grotere zus of broer, of een vader of peter. Het verzamelde geld bewaren de kinderen naar traditie in een washandje.