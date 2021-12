Ongeruste telefoons bij vakantiehuizen, Driehoekshoeve in Kasterlee: "Veel mensen krijgen schrik en willen verblijf verplaatsen"

Toerisme Vlaanderen zegt heel tevreden te zijn dat toeristische logies open mogen blijven, ondanks alle maatregelen, en ongeacht de logiesvorm of de grootte ervan. Toch zijn heel wat mensen ongerust over hun geboekt verblijf.

Dat merkt ook Els Braekmans van de Driehoekshoeve in Kasterlee. "Het is niet makkelijk", zucht ze op Radio 2 Antwerpen. "Voor elk weekend krijg ik wel de vraag of het verblijf toch niet kan verplaatst worden. Maar ik moet dan ook zeggen, dat het nog altijd mag van de overheid. We zijn ook al anderhalf jaar aan het verplaatsen en we hebben bijna geen steun gekregen. In principe is het dus niet de bedoeling dat we iets terugbetalen."