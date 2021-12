Harry en Meghan tonen voor het eerst foto van dochtertje Lilibet op hun kerstkaart

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, het tweede kindje van de hertog en hertogin van Sussex, is op 4 juni dit jaar geboren in Santa Barbara in de Amerikaanse staat California. Ze is de achtste in de lijn voor de troonopvolging van het Verenigd Koninkrijk. Voorzover bekend heeft nog nooit iemand van haar Britse familie haar in levende lijve kunnen ontmoeten.