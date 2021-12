IJspistes Gent, Deinze en Aalst zouden mogen open blijven, want schaatsen is een sport

"Je kan van niets meer zeker zijn," zegt organisator van kerstmarkten en ijspistes Quinten Goekint. "Schaatsen is een sport, maar omdat het onder een dak is, moesten we afwachten of dat zou kunnen. Maar het is mij ondertussen vanuit verschillende kanalen bevestigd dat het nog kan."

Het is enerzijds een opluchting voor Goekint, maar anderzijds is hij nog ongerust. Aan de ijspistes en de kerstmarkten is vaak een horecatent verbonden. Het is niet duidelijk of die mag open blijven.