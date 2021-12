Angèle speelt DWW-showcase, en vertelt over "Kunnen zijn wie je bent": "Weg afgelegd om mijn geaardheid te aanvaarden"

Over haar eigen coming-out als biseksuele vrouw vertelde de zangeres in haar Netflix-documentaire "dat die van haar gestolen is", door een Franse televisiepresentator die het nieuws naar buiten bracht. Ze heeft al een hele weg afgelegd om haar geaardheid voor zichzelf te aanvaarden.

Tijdens het DWW-interview krijgt Angèle enkele vragen van fans. Een jongen bedankt haar om een rolmodel te zijn, bij zijn eigen coming-out, en dat doet de zangeres bijzonder veel. "Ik moet er bijna van huilen", klinkt het.

"Het is iets intiems om met de wereld te delen, en ik ben er zelf nog volop over aan het leren. Maar ik voelde hoe dan ook een bepaalde druk om ermee naar buiten te komen, als bekend figuur. Maar ook in mezelf zat een bepaalde druk. Ik zat vol vragen, toen ik gevoelens bleek te hebben voor meisjes, maar ik had geen voorbeelden om naar op te kijken", vertelt ze.

Er kwamen in haar tienerjaren zelfs gevoelens van schaamte bij kijken. "Ik schaamde me dat ik gevoelens had voor meisjes, omdat ik ook verliefd werd op jongens. Ik dacht: "als ik voor jongens kan vallen, dan kies ik gewoon daarvoor". Ook al gaf me dat een heel slecht gevoel. Als ik voorbeelden had gehad in de populaire cultuur om mij aan op te trekken, dan had ik die periode heel anders ervaren."