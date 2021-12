Kalkoenkweker uit Lendelede die wordt aangeklaagd door GAIA stapt zelf naar politie

Gisteren heeft dierenrechtenorganisatie GAIA bekend gemaakt dat het een klacht heeft ingediend bij het parket van Ieper tegen 4 West-Vlaamse kalkoenkwekers, bedrijven uit Heuvelland, Lichtervelde, Wervik en Lendelede. Tegelijk werden beelden vrijgegeven die gedraaid werden binnen de bedrijven. Volgens Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA getuigen ze van extreme schending van het dierenwelzijn. "We troffen in de kwekerijen grote aantallen ernstig lijdende en zieke dieren aan met ernstige verwondingen. Kreupele kalkoenen die zich nauwelijks kunnen verplaatsen. Bovendien lagen ze in doornat en smerig strooisel, vol uitwerpselen en vonden we ook kadavers, al dan niet in staat van ontbinding.