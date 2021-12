Kedist Deltour over haar jaar als Miss België: "Ik ben zoveel sterker geworden"

Over haar hoogtepunten en dieptepunten van 2021 moet ze niet te lang nadenken. "Het absolute dieptepunt was de zondvloed in Wallonië. Met de organisatie van Miss België zijn we een handje gaan helpen. We hebben een luisterend oor geboden en materiaal uitgedeeld. Het was verschrikkelijk om die ondergelopen huizen te zien en te beseffen hoeveel mensen gestorven zijn. We moeten nu wakker schieten. De klimaatsverandering bestaat! We stonden er nooit bij stil dat zulke overstromingen ook bij ons konden gebeuren."