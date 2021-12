Federale regering bereikt "Belgisch compromis" over kernuitstap: sluiting kerncentrales blijft hoofdscenario

Bouchez schrijft dat het FANC, dat waakt over de nucleaire veiligheid in ons land, op 17 januari met een nieuw rapport komt over de verlenging van de levensduur van onze kerncentrales. Op DH Radio benadrukte hij vanochtend dat hij de twee jongste / minst oude reactoren nog altijd als een vangnet ziet.

Bij CD&V is dan weer te horen dat piste B van tafel is als een nieuwe veiling voldoende capaciteit oplevert. Maar tot zolang wordt plan B verder bestudeerd.

We kunnen dus nu niet zeggen dat plan B, een verlenging van de kerncentrales, definitief van tafel is. De beslissing hierover is na afgelopen nacht uitgesteld tot 18 maart.