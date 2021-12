U spendeerde deze zomer bijna de helft meer in webwinkels dan een jaar eerder: "Kledingsector voorgoed getransformeerd"

Ook opvallend: met name in de kledingsector lijkt fysiek shoppen volop te verschuiven naar online shoppen. Waar 2 jaar geleden nog maar 1 op de 5 kledingstukken online werden gekocht, is dat nu al 1 op de 3 geworden. U wilt de harde cijfers? Vóór corona, het derde kwartaal van 2019, kochten Belgische consumenten voor 214 miljoen euro kleding online. In het coronajaar 2020 groeide dat naar 293 miljoen euro. Voorbije zomer was dat maar liefst 389 miljoen euro. "Dat is een gigantische stijging", zegt Geeroms.