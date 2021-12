Legendarische schoenmaker van 82 jaar uit Bissegem stopt ermee: "Het begint te zwaar te worden"

Noël Goethals begon te werken toen hij 14 jaar was. 8 jaar later, nu alweer 60 jaar geleden, opende hij zijn eigen zaak in Bissegem: Modern. En hij staat er nog altijd achter de herstelmachines. Overbuurman Luc noemt hem een fenomeen: "Noël is een fantastische man waarvoor ik heel veel respect heb. De manier waarop hij werkt, vind ik fantastisch. En de folklore die hier hangt! Eigenlijk zou deze zaak bewaard moeten blijven, zoals een museum. Dit is echt uniek."