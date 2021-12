Nooit meer op restaurant? Japanner ontwerpt toestel waarmee je kan proeven wat er op het scherm verschijnt

Met de coronapandemie in het achterhoofd wil bedenker Homei Miyashita mensen de mogelijkheid geven van thuis uit te kunnen proeven van smaken van gerechten uit restaurants aan de andere kant van de wereld. “Ik wilde een platform creëren waar verschillende smaken van over de hele wereld samengebracht en verspreid worden als “proevertjes”. Het is hetzelfde als een film of muziek: ik hoop dat mensen overal ter wereld in de toekomst smaken gaan kunnen downloaden van het eten dat zij willen proeven, ongeacht van waar het afkomstig is”, vertelt hij aan lokale media.