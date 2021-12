Mama van Gouden Schoen-winnares Tine De Caigny is trots op haar dochter die nu in Duitsland speelt: "Ze heeft al een paar goaltjes meegepikt"

Je dochter zien vertrekken naar het buitenland en weten dat ze het daar alleen moet zien te redden, je zou als ouder voor minder bezorgd zijn. Maar Ann Van Leuvenhage, de mama van Tine, klinkt gerust. Het is niet meer het eerste buitenlandse avontuur voor Tine, ze speelde eerder al in Noorwegen. "We bellen zo goed als alle dagen, maar het is natuurlijk anders dan toen ze thuis woonde. Maar ze is dezelfde gebleven." De mama weet dat Tine nu veel meer met haar sport bezig is dan vroeger. "Ze fitnesst elke dag", vertelt ze: