Massaal afzeggingen voor vaccinaties in Vaxpo Kortrijk: "Mensen zijn op kerstavond liever niet ziek van hun prik"

Intussen zitten het personeel en de vrijwilligers van VAXPO vandaag al volop in kerstsfeer. Ze hebben kleine cadeautjes gekocht voor elkaar en dragen kerstmutsen of -truien. "Er zijn veel vrijwilligers, die al sinds februari elke week meedraaien. We zijn daarvoor heel dankbaar, maar die mensen hebben ook eens een weekje vakantie met hun familie verdiend."

Vanaf 3 januari starten de vaccinaties in VAXPO Kortrijk opnieuw op en dat 7 dagen op 7 en 10 uur per dag.