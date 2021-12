Meetjesland start eigen website met corona-info, want: "Inwoners zien het bos door de bomen niet meer"

De bedoeling van de website is om de inwoners op een eenvoudige manier een antwoord te geven op hun vraag. "Bijvoorbeeld, je kind test positief en je weet niet hoe lang je nu in quarantaine moet. Je kan makkelijk doorklikken met ja-neen-vragen en zo kom je via een schema op het juiste antwoord, zonder dat je ellenlange teksten moet lezen."

Voorts moet de website de zorgverleners ook ontlasten. "We krijgen ongelooflijk veel vragen en we merken ook dat zorgverkleners heel veel vragen krijgen die niet voor hen bedoeld zijn. Huisartsen krijgen bijvoorbeeld de vraag om een afspraak voor een vaccinatie te verzetten, maar daarvoor moet je in het vaccinatiecentrum zijn. Mensen worden via die site ook naar de juiste contactpersoon geleid."

De website is er voor het hele Meetjesland en ook voor inwoners van Damme die naar vaccinatiecentra in het Meetjesland komen.