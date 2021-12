Motorrijder in levensgevaar na ongeval aan rotonde in Roeselare

Gisteravond, rond 21.45 uur, is er een verkeersongeval gebeurd aan de rotonde van de Brugsesteenweg en de Wijnendalestraat. Een motorrijder verloor er de controle over het stuur en kwam er ten val. De hulpdiensten en een MUG-team waren snel ter plaatse. De motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, hij raakte levensgevaarlijk gewond.

Door het ongeval was er lokaal verkeershinder gisteravond. Een deel van de rotonde richting Gits werd een tijdje afgesloten. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nu verder onderzocht, er zouden geen andere weggebruikers bij betrokken zijn.