MR-voorzitter Bouchez: "Als in maart niet beslist wordt over een verlenging van de centrales, dan is plan B onmogelijk"

"Tegen 17 januari komt de FANC (de nucleaire waakhond) met een rapport waarin wordt uitgelegd hoe we optie met kernenergie kunnen reactiveren. Er is ook de beslissing om 100 miljoen te investeren in het onderzoek van kleine kerncentrales (SMR)", aldus Bouche. "Langzaam maar zeker raken onze partners ervan overtuigd dat kerneregie een energie van de toekomst is, die de toename van de vraag aan elektriciteit kan dekken en goed is voor het klimaat."