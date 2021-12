Nieuw Gents stadsfestival afgelast: "Dit is een aderlating voor de cultuurhuizen"

In januari zou dus voor het eerst een nieuw stadsfestival gehouden worden in Gent. Het is een organisatie van 6 cultuurhuizen die daar al jaren plannen voor hadden, maar het door corona niet meer wilden uitstellen. Samen met de stad was januari 2022 geprikt als datum. Schepen Souguir noemt de maatregelen een aderlating voor de cultuurhuizen in het algemeen. Over GIF zegt hij: "Uitstel is geen afstel, we gaan natuurlijk samenzitten en bekijken wat er kan. Misschien kan er iets in open lucht of digitaal, maar cultuur zal zich weer moeten heruitvinden."