Nog altijd verhoogd risico op longkanker ten noordoosten van industriezone Genk-Zuid

De vervuiling met zware metalen en andere stoffen in Genk-Zuid en omgeving is een oud zeer. Daarom wordt de toestand opgevolgd door een stuurgroep met daarin de gemeenten Genk en Zutendaal, de provincie, Vlaamse overheidsdiensten en de bedrijven uit de buurt. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet op verschillende plaatsen in de buurt dioxines en PCB's. In de industriezone van Genk en Zutendaal liggen de maandgemiddelden tot meer dan 100 keer hoger dan in de woonzones errond. Daarnaast meet de VMM in de regio Genk ook fijn stof, zware metalen in fijn stof, gasvormig kwik, polycyclische aromatische koolwaterstoffen en vluchtige organische stoffen. In de eerste 8 maanden (4 voor de vluchtige organische stoffen) van 2021 lagen de gemiddelden onder de Europese grens- of streefwaarden voor jaargemiddelden. Ook de Europese grenswaarden voor dagwaarden werden in deze periode gehaald. De advieswaarden van de Wereld GezondheidsOrganisatie werden niet allemaal gehaald, er was teveel fijn stof.