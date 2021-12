Dag na weigering regenboogzebrapad in Aalst, schildert Odisee hogeschool trappen in regenboogkleuren: "Heeft niks met politiek te maken"

"Deze regenboogtrap is ons nieuwe symbool voor diversiteit en inclusiviteit. We hebben maanden gewerkt om een definitief symbool op onze campus te brengen", legt De Leenheer uit. "Er is specifiek ook naar deze week van De Warmste Week toegewerkt. We willen de boodschap meegeven dat het oké is om jezelf te zijn en ondanks de verschillen is het belangrijk om verbinding te zoeken met elkaar."