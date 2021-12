Olsa Brakel vraagt om Vlaamse voetbalcompetitie stil te leggen 

Voorzitter Stephan Van den Berghe van Olsa Brakel is duidelijk: "we betalen spelers met inkomsten van sponsoring, inkomsten van de kantine en de entrees." Spelen zonder publiek vindt hij voor lokale clubs niet rendabel. De competitie stopzetten voor amateurvoetbal lijkt hem het beste. "We hebben geen tv-rechten en strijken dus niets op, zo kunnen we de spelers niet betalen."

Olsa moet maar 1 thuiswedstrijd meer spelen voor de winterstop, maar zelfs dat is belangrijk, zegt Van den Berghe: "alle inkomsten die we kunnen krijgen hebben we nodig". De club is van plan om de Vlaamse voetbalbond te contacteren en te vragen de competitie te stoppen.