Terwijl omikron oprukt, sneuvelen records: nooit eerder zoveel besmettingen in 1 dag in VK, Frankrijk en Italië

De omikronvariant is aan een razendsnelle opmars bezig en tegelijk klimt het aantal besmettingen in verschillende Europese landen naar een nieuw (en voorlopig) record. In het Verenigd Koninkrijk is die nieuwe piek ongetwijfeld aan omikron te wijten. Maar ook in Frankrijk en Italië lijkt de besmettelijke variant de verspreiding van covid nu aan te zwengelen.