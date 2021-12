Ondanks alles was 2021 voor Regi één van de beste jaren uit zijn leven

"Ik heb geluk gehad en ben er eigenlijk overal wat tussen gefietst", begint Regi. "Ik heb enkele heel grote festivals met live-band kunnen doen, zelfs waar het publiek mocht rechtstaan. En 30 oktober was de kers op de taart waar ik het Sportpaleis heb kunnen uitverkopen en zonder beperking kon optreden. Daar ben ik dankbaar voor, maar in mijn hoofd was ik wel voorbereid op alle beperkingen en je moet je aanpassen aan de situatie. Door de beperkingen ben ik terug naar de basis gegaan: ik zit heel graag in de studio en ik schrijf graag nummers en maak graag muziek, dus heb ik me daar maar op gesmeten. En ondertussen hangen hier 6 platinaplaten aan de muur, allemaal uit die periode, en dat komt doordat ik meer tijd had. Het is nu weer stilgevallen, dus ben ik nu aan 't werken aan mijn zomersingel voor volgend jaar want ik zou graag weer genomineerd worden voor de Radio 2 Zomerhit."