Ondanks corona toch op blind date in Brussel?

Charlotte bijt de spits af en gaat met Jochem op stap. Charlotte kent Brussel al goed omdat ze alle activiteiten van Bazaar Trottoir volgt. Jochem is via via hier beland en kent Brussel niet. "Het is ook mijn eerste keer op blind date, dat voelt wat raar. Maar die virtuele gids zal zeker het ijs breken. En ik hoop Brussel een beetje beter te leren kennen en ondertussen iemand anders leren kennen." Charlotte is heel benieuwd: "Ik vind het wel een interessant concept en het komt allemaal minder geforceerd over.