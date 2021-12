Ontgoochelde Ingeborg over schrappen kerstconcerten: "Weten de beslissers achter hun bureau wel wat organiseren is?"

Ingeborg probeert de moed niet te verliezen, maar is wel hard voor de beslissingnemers. "Mensen hebben een sprankeltje hoop zo hard nodig in deze periode. Ik weet niet of de mensen, die beslissingen nemen achter hun bureau dat juist kunnen inschatten. Weten zij wel wat organiseren is? Dat vraagt veel toewijding en zorg. En als we data moeten verschuiven, hebben we daar heel veel toeters en bellen voor nodig."

Wie interesse heeft: vanavond wordt er een extra concert georganiseerd in de Kapucijnenkerk in Brugge tussen 17.00 uur en 19.00 uur. En zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Inschrijven kan via dit formulier.