Opera Ballet Vlaanderen opent cafés in Antwerpen en Gent: "Met een glühweintje komen genieten onze prachtige foyers"

"Iedereen kan vanaf maandag en tijdens de rest van de kerstvakantie ontsnappen aan de gezellige winterfeesten en de drukke winkelstraten en komen verpozen in de veilige omgeving van Opera Ballet Vlaanderen", klinkt het in een persbericht van Opera Ballet Vlaanderen. "Met een glühweintje erbij kan iedereen komen genieten van de prachtige architectuur van onze foyers in Antwerpen en in Gent."

"We willen de mensen een warme ontmoetingsplek aanbieden in onze gebouwen. Daar kunnen ze de verbinding die cultuur biedt en die ze nu moeten missen, toch wat vasthouden", zegt woordvoerder Wilfried Eetezonne. "We denken ook dat veel bezoekers hun hart eens willen komen luchten. Dan kunnen ze bij ons op een veilige manier hun glühwein komen drinken."