"Leiders moeten de moed hebben om beslissingen uit te leggen": Pieterjan De Smedt over turbulente week in Wetstraat

Een volledige kernuitstap in 2025 of toch niet. Politici moeten dringend beslissen, maar stellen de beslissing uit naar maart. Cafés en restaurants blijven open, maar cultuurhuizen met afstand en mondmaskers moeten sluiten. De beslissingen die deze week in de Wetstraat werden genomen, lijken onverklaarbaar. Geen enkele politicus die een duidelijke uitleg wil of kan geven. "Dit beleid is er één van een compromis dat niet uit te leggen valt en dus ook niet uitgelegd wordt", vertelt Pieterjan De Smedt in "Laat".