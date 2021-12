Russische president Poetin: "Houding VS over Oekraïne positief, maar onderhandelingen moeten snel resultaat opleveren"

Intussen zijn de Oekraïense regering en de pro-Russische rebellen in het oosten van Oekraïne het eens geraakt over een nieuw staakt-het-vuren. Een bestand uit 2020 wordt nieuw leven in geblazen, waardoor er alvast in de kerstvakantie niet gevochten zou mogen worden. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na bemiddeling van de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa (OVSE). Volgens het Oekraïense leger is het intussen al 24 uur rustig in de regio.

Het conflict in het oosten van Oekraïne brak in 2014 uit. Sindsdien zijn al zo'n 14.000 mensen om het leven gekomen. Hoewel de gevechten officieel eindigden in 2015 (met de Minsk-akkoorden), waren er ook daarna op verschillende plaatsen geregeld confrontaties. Een wapenstilstand in juli 2020 moest daar een einde aan maken, maar ook dat akkoord is sindsdien geregeld geschonden.