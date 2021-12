Politie van De Panne vindt per toeval 2 kilogram cannabis bij zoektocht naar opblaasbootjes van transmigranten

De politie van De Panne heeft per toeval 2 kilogram softdrugs onderschept. Dat gebeurde tijdens een routinecontrole naar zogenaamde "smallboats". Dat zijn opblaasbootjes die almaar vaker door mensen gebruikt wordt om het Kanaal over te steken. De politie controleert vaak kleine bestelwagens om te zien of er geen bootjes of zelfs zwemvesten en buitenboordmotoren. Toen ze de auto van een jonge man uit Tsjetsjenië controleerde vond de politie 2 kilogram cannabis en een grote som geld.