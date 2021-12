Politicoloog Carl Devos na het Overlegcomité: "Je kan dingen niet uitleggen en dat is dodelijk voor de politiek"

"Ik ben zeer benieuwd naar de woorden die ze gaan gebruiken om het te formuleren", zegt Carl Devos. "Het is een huzarenstukje in diplomatie, typisch Belgisch, een akkoord dat je diametraal tegenovergesteld kunt uitleggen. Het biedt veel mogelijkheden tot interpretatie. Dat is jammer natuurlijk, want het zwaard van Damocles is niet weg."



Volgens Devos heeft men er voor coalitiepartner MR, die geen fan is van de kernuitstap, elementen in gestoken om hen toe te laten het compromis te slikken. "Maar de elementen die ze geven, grijpt de MR aan om een wig in de beslissing te duwen."