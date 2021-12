POM Limburg en Port of Antwerp gaan samen inzetten op duurzaamheid en digitalisering 

Minister Peeters legt uit dat Port of Antwerp en POM Limburg werk maken van de noodzakelijke omschakeling van de weg naar binnenvaart en spoor. “Het is belangrijk dat zowel de spoorterminals in Limburg als de terminals langs het Albertkanaal optimaal kunnen werken, om deze duurzame aansluiting tussen de haven en de logistieke cluster te garanderen. Daarnaast creëren we een spreekwoordelijke digitale weg tussen Antwerpen en Limburg, om de logistieke keten tussen de twee regio’s op scherp te stellen. Deze digitale snelweg stelt alle infrastructuurbeheerders, verladers en logistieke dienstverleners in de corridor in staat om, door middel van datadeling, hun logistieke keten te optimaliseren.”