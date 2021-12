Royals - Van onbewaakt gemaskerd moment tot met de voeten in het zand, wie tovert wat als kerstkaart uit zijn hoed?  

De Spaanse oud-koning Juan Carlos en oud-koningin Sofía vieren voor het tweede jaar op rij religieus met de geboorte van Jezus, een vredig kerst(stal)tafereel ondertekend door beiden. Een foto van hen samen had raar aangevoeld. Juan Carlos ruilde in de zomer van 2020 Spanje in voor Abu Dhabi (de Verenigde Arabische Emiraten), terwijl Sofía nog altijd woont op het Zarzuelapaleis in Madrid. Een reeks onthullingen over vermeende corruptie dwong Juan Carlos te vluchten. En dan zijn er zijn buitenechtelijke avontuurtjes. Het koppel is al jaren louter op papier getrouwd.