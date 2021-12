Trek jij je neus op voor spruitjes? Els wil meer mensen spruiten leren eten door hypnose

"Ik zag deze week dat een supermarktketen in het Verenigd Koninkrijk de Britten massaal aan het eten van spruitjes wil krijgen door gebruik te maken van audiohypnose. En ik dacht bij mezelf: waarom doen we dit in België ook niet?", vertelt Els Vanmol uit Bunsbeek, Glabbeek aan Radio 2 Vlaams-Brabant. Vanmol is hypnosetherapeut en wil door middel van hypnose mensen spruitjes leren eten. "We mogen trots zijn op onze Brusselse spruitjes. Als meer mensen spruitjes eten, dan belanden er minder spruiten in de vuilbak. Dus heb ik in navolging van die supermarkt ook een audiohypnose in elkaar gebokst in de hoop dat ik meer Belgen spruitjes kan laten eten."

Vanmol probeert met haar audiohypnose 'het gevoel van iets aangenaam en prettig' te verbinden met het eten van spruitjes. "En dat lukt het best als je in trance bent. Met hypnose breng ik je in een heel ontspannen staat, zodat ik rechtstreeks toegang heb tot je onderbewustzijn en daar kan ik je smaakbeleving herprogrammeren."

Beluister het volledige interview met hypnotherapeut Els Vanmol via onderstaande link: