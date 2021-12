Sri Lanka betaalt olieschuld van 220 miljoen euro aan Iran terug met thee

De thee zal welkom zijn in Iran, want Iraniërs lusten er wel wat van. En de handel in thee tussen Sri Lanka en Iran was al groot. In 2016 kwam bijna de helft van de in Iran geconsumeerde thee uit Sri Lanka. In de jaren daarna is dat aandeel wel gedaald.

De Sri Lankaanse theesector zelf is minder opgetogen met de deal. Aangezien zij door de overheid in de Sri Lankaanse munt betaald zal worden, levert de deal met Iran geen meerwaarde op voor de exporteurs.

Sri Lanka produceert ongeveer 340 miljoen kilo thee per jaar. Vorig jaar voerde het land 265,5 miljoen kilo thee uit.