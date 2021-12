Superprestige veldrijden in Heusden-Zolder gaat ook zonder publiek door

Vanmorgen was er eerst een overleg tussen organisator Koen Monu, burgemeester Mario Borremans en de circuitdirectie. Die wilden doorgaan met de organisatie maar hebben de bal in het kamp van Flanders Classics gelegd, die organisatie overkoepelt de Superprestige en heeft daardoor onder meer ook de tv-rechten. Welk compromis uit de bus is gekomen, is nog niet duidelijk, maar de cyclocross gaat in ieder geval door.