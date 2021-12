Theatergezelschap Het nieuwstedelijk: "Laffe beslissing zorgt voor een foutief beeld van de cultuursector

"We zijn het al bijna gewoon," zucht Christophe Aussems ironisch, "het feit dat het weer de cultuursector is die ervoor moet opdraaien, hakt er zwaar in. We begrijpen allemaal dat er belangrijke beslissingen moeten genomen worden voor de gezondheid. Maar dit lijkt me een laffe beslissing. Dit gaat niet de oplossing zijn en bovendien denken we dat dit de aanzet is voor een nog langere sluiting. En dan wordt het moeilijk, we moeten dan kijken wat we nog kunnen doen of uitstellen. Er is ook een grote vermoeidheid opgetreden. We zijn al bijna anderhalf jaar bezig met plannen, herplannen, uitstellen, agenda's bij mekaar leggen, kijken wat budgettair kan, enz. Een faillissement vrees ik niet meteen, daarvoor is onze organisatie vrij stabiel, maar ik vrees wel voor individuele artiesten en organisaties voor wie nu al het water aan de lippen staat."