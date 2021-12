Tienerpooiers blijven nog te vaak onder de radar zegt Payoke: "Te weinig kennis in jeugdinstellingen"

Te weinig hulpverleners vinden de weg naar het meldpunt voor slachtoffers van tienerpooiers dat sinds 2019 bestaat. Dat zegt de Antwerpse vzw Payoke die het meldpunt beheert. "Nog erg vaak krijgen we opvoeders uit jeugdinstellingen aan de lijn. Ze zijn via via bij ons terecht gekomen en sukkelen al maanden met jongeren die in het vizier zijn gekomen van tienerpooiers. Ze weten gewoon niet dat er een meldpunt is dat hulp kan bieden en dat is jammer", zegt Klaus Vanhoutte de directeur van Payoke.

Tienerpooiers richten zich op kwetsbare minderjarigen, vaak in jeugdinstellingen. Ze zoeken contact, bouwen vertrouwen op en dwingen de slachtoffers uiteindelijk in de kinderprostitutie. Net omdat het over zware criminele feiten gaat, roepen hulpverleners op om de vaakgebruikte maar lief klinkende term "loverboys" niet te gebruiken.