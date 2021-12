Trucker krijgt jaar cel met uitstel voor dodelijk ongeval met 2-jarige peuter in Kortenberg

Tijdens de rechtzaal riep de verdediging op dat de chauffeur leed aan epilepsie en tijdens het ongeval een epileptische aanval had gekregen. Op basis van overmacht had de advocaat van de chauffeur dan ook de vrijspraak gevraagd. De rechtbank ging daar niet in mee en achtte integendeel dat de chauffeur niet voorzichtig genoeg was geweest met zijn aandoening en had moeten weten dat hij niet geschikt was om te mogen rijden met de vrachtwagen.