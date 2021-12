Twee zusjes van tien en veertien jaar oud sinds vanmorgen vermist in Dilbeek

Child Focus heeft een opsporingsbericht verspreid van twee jonge zusjes uit Dilbeek. De minderjarige kinderen van tien en veertien jaar oud zouden in de ochtend de gezinswoning hebben verlaten.

"Twee ouders uit Dilbeek hebben deze ochtend aangifte gedaan van de verdwijning van hun twee minderjarige dochters bij de politie. Die zijn 14 en 10 jaar oud. De politie en het parket hebben onmiddellijk een dossier onrustwekkende verdwijning opgestart. Het onderzoek is samen met de lokale politie van Dilbeek, de Cel Vermiste Personen en Child Focus aangevat. Op dit ogenblik liggen alle pistes nog open", zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde.

Er wordt uitgegaan van een onrustwekkende verdwijning. "De bedoeling is om de meisjes te lokaliseren, maar ook na te gaan wat de reden van de verdwijning is. De kinderen zijn al een hele dag vermist. Blijkbaar zouden ze enkel hun pyama dragen. Dat maakt de zaak nog onrustwekkender."

Meer details over het onderzoek kan Blondeau niet geven. "Ik kan alleen maar meegeven dat het onderzoek volop aan de gang is. Er zijn opsporingsberichten verstuurd en iedereen stelt alles in het werk om de twee meisjes terug te vinden. We onderzoeken verschillende pistes."