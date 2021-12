Uitbater snookerzaak verbolgen over sluiting: "Met twintig fitnessen mag wel maar met twee biljarten niet?"

Vanaf zondag moeten alle bowling-, darts-, snooker- en biljartzaken de deuren sluiten. Die beslissing heeft het Overlegcomité genomen in de hoop de verspreiding in te dijken van de omikronvariant van het coronavirus. "Ik begrijp niet waarom ze onze nichesector viseren. Wij hebben zoveel vierkante meter beschikbaar. Ik heb hier een nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd en de CO2-meter geeft steeds goede waarden, en dan dit. Mentaal en financieel is die verplichte sluiting opnieuw een zware klap", zegt Steve Verelst van biljart- en snookerhal De Leug in Aartselaar.